AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmalarından satır başları:

Komşumuz İran'a, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hukuksuz, hakkaniyetsiz, hukuki meşruiyetten yoksundur, uluslararası hukuka aykırıdır. Nükleer konularla ilgili müzakereler devam ederken diplomasinin, masa kurarak çözüm üretme stratejinin berhava olduğu dönemi gösteriyor. Diplomasi taktik örtücüsü ya da oyalayıcısı olamaz. Masa kurulmuş iken, Umman'da Cenevre'de yapılmış görüşmelerde iyi noktaya ilerlendiğine dair açıklamalar yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir masanın kurulması konusunda yoğun bir gayret ortaya koyarak bunun gerçekleşmesi için Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve diğer taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi. Masa böyleyken bu saldırı hakkaniyetsiz ve hukuksuz girişimdir