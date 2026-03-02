İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,956
  • EURO
    51,4975
  • ALTIN
    7542.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''İran'' mesajı: Yapılan saldırı hukuksuzdur
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''İran'' mesajı: Yapılan saldırı hukuksuzdur

Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Komşumuz İran'a ABD ve İsrail'e tarafından gerçekleştirilen saldırı hukuksuzdur. İran'a saldırı için rejim bahane edemez. BM üyesi ve egemen İran'a müdahalenin bir temeli yok.' dedi.

HABER MERKEZİ2 Mart 2026 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''İran'' mesajı: Yapılan saldırı hukuksuzdur
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmalarından satır başları:

Komşumuz İran'a, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hukuksuz, hakkaniyetsiz, hukuki meşruiyetten yoksundur, uluslararası hukuka aykırıdır. Nükleer konularla ilgili müzakereler devam ederken diplomasinin, masa kurarak çözüm üretme stratejinin berhava olduğu dönemi gösteriyor. Diplomasi taktik örtücüsü ya da oyalayıcısı olamaz. Masa kurulmuş iken, Umman'da Cenevre'de yapılmış görüşmelerde iyi noktaya ilerlendiğine dair açıklamalar yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir masanın kurulması konusunda yoğun bir gayret ortaya koyarak bunun gerçekleşmesi için Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve diğer taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi. Masa böyleyken bu saldırı hakkaniyetsiz ve hukuksuz girişimdir

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.