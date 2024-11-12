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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Amaçları katliamları çoğaltmak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgalci İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarına tepki gösterdi. Çelik, 'İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor.' dedi.

12 Kasım 2024 Salı 14:58 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Amaçları katliamları çoğaltmak
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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor.

Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür.

İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor.

Uluslarası kuruluşlar, İsrail'in uluslarası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir.

"En güçlü biçimde reddediyoruz" Türkiye'den İsrail'e 'ilhak' tepkisi
  • israil
  • gazzbatı şeria
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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