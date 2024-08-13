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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz' dedi.

DHA13 Ağustos 2024 Salı 21:28 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Lanetliyoruz
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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir. Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanı sıra insanlık için de tehdittir. Uluslararası toplum, bu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemelidir. İnsanlık ve barış düşmanı soykırımcı Netanyahu şebekesinin üyeleri hak ettikleri gibi yargılanacaklardır" ifadelerini kullandı.

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