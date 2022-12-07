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Politika

''Asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur'' AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'istismar' iddialarına yönelik açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 'H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı' haberlerine yönelik açıklamada bulundu. 'Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur.' diyen Çelik, 'Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz.' ifadelerini kullandı.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 23:26 - Güncelleme:
''Asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur'' AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'istismar' iddialarına yönelik açıklama
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cinsel istismar iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyla ilgili açıklama yaptığını, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya müdahil olduğunu duyurdu.

"ASLA AFFEDİLMEYECEK LANETLİ BİR SUÇTUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.

"AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DAVAYA MÜDAHİL OLMUŞTUR"

"Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya müdahil olmuştur."

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