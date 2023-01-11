AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bir Yunan siyasetçi gibi konuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Kılıçdaroğlu, vahim sözlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin komite kademesine saldırarak sınırı aşmıştır. Toplumun sürekli bir kesmini tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun bu nefret söylemi, TSK'nın komuta kademesini hedef almasıyle farklı bir boyuta ulaştı. Demokrasilerde eleştiri haktır, hakaret kabul edilemez.

Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılan operasyonlara neden destek vermediğini biliyoruz. PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK'ya karşı kullanıyor. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazıp, Yunanistan Parlamentosundan bir siyasetçinin söylediğini söylemek, herkesi inandırırdı. Yunan siyasetçinin bu dili kullanmasına inanılır. Türkiye'ye hasım olanlarla aynı dili kullanması açıktır.

TSK'nin ateş gücünü artıracak imkanlar geliştirilirken yine tüm bunlara karşı en yıkıcı sözler sayın Kıçıdaroğlu ve arkadaşlarından geldi. Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın komuta kademesi için "Ortadoğu'nun bol apoletli generalleri" demesi utanç vericidir. Kendisinin bu açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bütün bu sözlerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Silahlı kuvvetlerimize, komuta kademesine, mehmetçiğimize şükranlarımızı sunuyoruz

Terör örgütlerine söyleyemediğiniz sözleri çeşitli toplum kesimlerine ve TSK'nın komuta kademesine söylüyorsunuz. Bugün anayasaya bağlı, emir komuta zinciri içinde olan bir silahlı kuvvetleri bunları rahatsız ediyor. Devlet başkanlarına gösterilen saygıyı gördükleri zaman sürekli bunu sabote etmeye çalışıyorlar. Siyasi sabotaj peşindeler. Sadece Türkiye'nin düşmanları tarafından bu şekilde hedef alınır.

6'lı masanın adayını seçilmesi halinde, bu 6'lı masanın onayının alınmasına yönelik açıklama yapılıyor. Önerdikleri model Türkiye'de eski rahatsızlıkarı tekrar gündeme getirecek çok büyük sıkıntılar taşıyor. "6'lı masadakilerin onayı olmadan cumhurbaşkanı hareket edemeyecek" demek siyaseti felç etmek demektir. Bu Türkiye'deki eski vesayet sisteminin daha kirli bir boyutunu geri getirir. Türkiye için önerdikleri sistem bir parlamenter sistem değildir, altılı eşbaşkanlık sistemidir. Bu bir vesayet güncellenmesinden başka bir şey değildir. Hem cumhurbaşkanı hem başbakan halk tarafından seçilsin demek ülkeyi felç edeceğini söylemiştik. Şimdien daha belirlenmemiş adayın etkisiz aday olarak ilan edilmiş oalcağını anlıyoruz. Demokrasimizi felç edecek bir siyasi sistem olacağını bir kez daha söylüyoruz.

ŞAM YÖNETİMİ İLE ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

En son Moskova'daki muhataplarla görüşüldü. Kendi doğal ritmi içerisinde önemli olan burda sorun alanlarını çözecek şekilde ilerleyebilmek. Dışişleri Bakanlarının buluşması için çalışma oluşuyor. Bununla ilgili acele edelim, gecikti,relim gibi bir yaklaşım söz konusu değil.Tabiki geç bir tarihe de kalmayacaktır.