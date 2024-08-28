AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Çelik paylaşımında, "Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz, 'Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok. Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden soykırımcı İsrailli bakana tepki: Dezenformasyon amaçlı bir iftira

Türkiye'den soykırımcı İsrail'in eli kanlı bakanı Katz'a peş peşe tepki: Ribbentrop'un fotokopisidir

Türkiye'den İsrailli bakana tepki yağdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin korkutabileceği bir lider değildir