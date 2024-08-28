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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: “Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok.' dedi.

IHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 13:04 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Çelik paylaşımında, "Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz, 'Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok. Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı" ifadelerini kullandı.

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