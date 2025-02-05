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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz. Özgür Özel'in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var' dedi.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili kınıyoruz
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz. Özgür Özel'in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz. Özgür Özel'in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza "şiir bilmez" demesi ise, ancak Özgür Özel'in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur" dedi.

Çelik ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir. O sözleri Özgür Özel her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes'in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir!" ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Sözcüsü
  • Ömer Çelik
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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