AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de katıldığı bir programda gündem ilişki açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in yaptıklarının "sosyal bölücülük" olduğunu söyledi.

Özgür Özel'in "Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı" diyen Çelik, Özel'in siyasetinin bölücülük üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Fransa'daki gelişmelere değinen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Konumuz Fransa olduğu için Fransa üzerinden gidelim. Siyaset cezası ve hapis cezası geldi. Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron'un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa'daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB'den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu. Macron açısında çelişki şudur Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır. " dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BİR HAFTALIK SİYASETİ SOSYAL BÖLÜCÜLÜK ÜZERİNE KURULUDUR"

Özgür Özel'e tepki gösteren Çelik, Özgür Özel'in konuşmaları Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı." ifadelerini kullandı.

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine tepki gösteren Çelik, "Katliam şebekesini en çok rahatsız eden Cumhurbaşkanımızın sözleridir. Cumhurbaşkanımız konuştuktan 5 dakika sonra bunlar tepki verme gereği hissediyor. İsrail'de bir soykırım şebekesi var." şeklinde konutu.

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