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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş tepkisi: Başlı başına bir ahlak yoksunluğudur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '(Sedef Kabaş) Cumhurbaşkanımızın şahsına ve makamına dönük o ifadelerin kullanılması başlı başına bir ahlak yoksunluğu, bir pespayeliktir. Bunun hiçbir şekilde fikir hürriyeti ile ilgisi yoktur' dedi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 17:11 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 17:51
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kılıçdaroğlu, İklim Bakanlığı kuracaklarını söylemişti. Bu artık bizi şaşırtmıyor. İklim Değişikliği Bakanlığı zaten kurulmuştur"

"Gerçekleştirdiğimiz devrimler toplumumuzun birçok kesimine dokunuyor. Ama maalesef muhalefetin bundan haberi bile olmuyor. Bizim yıllar öncesinden yaptığımız ve faaliyete geçmiş birçok şeyi, muhalefet vaat olarak sunuyor."

"(Sedef Kabaş) Cumhurbaşkanımızın şahsına ve makamına dönük o ifadelerin kullanılması başlı başına bir ahlak yoksunluğu, bir pespayeliktir. Bunun hiçbir şekilde fikir hürriyeti ile ilgisi yoktur."

"Sayın Cumhurbaşkanımız Ukrayna krizi ile alakalı kapsamlı ve yol haritası belli bir strateji izliyor."

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