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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TSK'yı hedef alan Özel'e tepki: Adını Türkiye düşmanlarıyla aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bilir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuvvet komutanlarını tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir. CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.' dedi.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TSK'yı hedef alan Özel'e tepki: Adını Türkiye düşmanlarıyla aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bilir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarında satır başları şöyle;

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.

CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki "siyasi okur-yazarlık" probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır."

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