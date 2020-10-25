İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2020 Pazar / 8 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Wilders'a tepki: Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Wilders'a tepki: Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin, 'Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.' ifadelerini kullandı.

AA25 Ekim 2020 Pazar 10:00 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 10:04
ABONE OL

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Paylaşımında "#TerroristGeertWilders" etiketini kullanan Çelik, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist @geertwilderspvv. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır." ifadelerine yer verdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.

#GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.