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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YRP'li Aydal'a sert tepki: Sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider' sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz.' dedi.

12 Temmuz 2024 Cuma 12:58 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YRP'li Aydal'a sert tepki: Sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı haddini aşan sözlere çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır.

Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz...

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