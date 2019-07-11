CHP'ye S-400 tepkisi: Milli bir duruş göremiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik CHP'nin S-400 konusundaki tavrını eleştirerek 'Milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar' diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin milli muhalefet olarak çok ciddi bir cari açığı vardır
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