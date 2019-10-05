AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak
AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak.' dedi.
- AA
"Ak Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak." dedi.
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