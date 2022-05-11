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Politika

Kılıçdaroğlu'nun çirkin sözlerine AK Parti'den sert tepki: Utanç verici ve büyük bir yalan

AK Parti Sözcücü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, 'Emperyalistlerin maşası' diyor, aynen iade ediyor, şiddetle kınıyoruz. Birisi eğer bir maşa arıyorsa Türkiye Cumhurbaşkanı ile empati kurmak yerine Esad rejimiyle kim empati kuruyorsa maşa odur' dedi. Çelik, 'Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.' dedi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:52 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sığınmacı tartışması hakkında konuşan Çelik şunları söyledi:

"Sınırımızdan 30 km derinlik içerisinde bir güvenli bölge oluşturulsaydı orada kalacaklardı. Ne Türkiye'ye gelecek ne Akdeniz'de boğulacaklardı. Obama yönetimi buna yanaşmadı. Bugün Türkiye'nin bir politikası vardır.

'İstediğimiz gibi göndeririz' diyenlerin geçmişte yaşanan olayları hatırlaması lazım. 1940'lı yıllarda Türkiye'ye sığınan Azeri aydınlar, Rusya'ya gönderildi. Sorun şu; bu muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için plan-programları var mı? Karşıda bir katliam makinesi var.

Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında çok üzücü şeyler söyledi. Siyasi partiler arasındaki mücadele siyasi rekabettir. Kılıçdaroğlu'nun bir rekabet siyaseti değil, husumet siyaseti içinde hareket ettiğini görüyoruz. 'Emperyalistlerin maşası' diyor, aynen iade ediyor, şiddetle kınıyoruz. Birisi değer bir maşa arıyorsa Türkiye Cumhurbaşkanı ile empati kurmak yerine Esad rejimiyle kim empati kuruyorsa maşa odur.

Yine Cumhurbaşkanımızın, yönetimimizin arkasında durduğu konu Mavi Vatanımız. Türkiye Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumak için mücadele verirken, CHP'de bir kişi 'Bu bizi zora düşürür' dedi. Yunan Dışişleri Bakanı'nın sözlerinin bu arkadaşlarla paralel olması manidardır. Maşa aranıyorsa buraya bakılmalıdır.

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