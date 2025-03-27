CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in kullandığı dil son derece zehirli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Rümeysa Öztürk'e atfedilen suç Filistin'deki İsrail soykırımına karşı çıkmasıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Uluslararası medya dilinde manipülasyon ortaya çıkıyor. Siyonistlerin kendi suçlarını örtbas etmek için kullandığı özdeşleşme bu.

Defalarca ifade ettik, antisemitizme de İslam düşmanlığına da karşıyız. Bu soykırım faaliyetlerine karşı olmanın insanlık değerlerini savunmakla eş anlama geliyor. Cumhurbaşkanımız bunu uzun yıllardır dünyanın çeşitli platformlarında net şekilde ifade ediyor ve bunu bütün paydaşları ile her ortamda paylaşıyor. Rümeysa örneğinde olduğu gibi soykırıma karşı çıkanları antisemitizmle suçlamak soykırımı örtbas etmektir.

"ÖZEL'İN KULLANDIĞI DİL SON DERECE ZEHİRLİ"

Özgür Özel'in konuşması bir siyasetçinin konuşması olarak adlandırılamayacak noktada. Biz kendisinin konuşmaları hedef gösterme, manipülasyon olarak başladığı andan itibaren uyarılarımızı yaptık. Sürekli bir yerlerden onay alma motivasyonu ile Cumhurbaşkanımıza partimize olan saldırılarının kurgusunu iyi biliyoruz.

Bir genel başkanın kendisini böyle bir dar alana sıkıştırmasının ne manaya geldiği bilinmekte. CHP Genel Başkanı'nın bir vesayet altında olduğu net bir şekilde görülüyor. Bahsettiğim bu vesayet ve özgürleşememe durumu nedeniyle demokratik protestosunu da istismar ederek kendi kurultay gündeminin parçası haline getirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanımıza dönük yalan siyasetinde de bunu net şekilde görüyoruz. Bütün gelişmeleri kendi kurultay süreçlerinin malzemesi yapmaya çalışıyor. Enerjisini AK Parti'mize ve cumhurbaşkanımıza yöneltmesi bir sonuç doğurmayacaktır. Biz defalarca rakipleri ile yarışmış ve sonucunu almış bir siyasi hareketiz.

CHP meseleyi yönetememiştir. Özgür Özel enerjisini partisinin içine yöneltsin. Yolsuzluk iddiası CHP içinden geldi. Bizim üzerimizden konuşmayı bıraksın. Özel'in kullandığı dil son derece zehirli bir dildir. Cumhurbaşkanımıza söylediklerini Esad'a söylememiştir.

Alenen medya kuruluşlarını ve bir takım şirketleri hedef göstererek aslında Türkiye'de kutuplaşmanın telif haklarının kime ait olduğunu bir kere daha gösterdiler.

Demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımız, bir hukuk devletinde olan Anayasa ve kanunlara uygun bir şekilde bu demokratik haklarını kullandıkları müddetçe hepimiz buna saygı duyarız.

KONUŞMALARININ DOĞURDUĞU SONUÇLARI YÖNETEMEZ HALE GELDİ

Demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımız, bir hukuk devletinde olan kanunlara uygun şekilde, demokratik haklarını kullandıkları sürece hepimiz saygı duyarız. Ama bir takım grupların bu kitlelere sızmaya başladığını ifade ettik. Öyle bir noktaya geldi ki; Sayın Özel bir siyasetçi dilinin dışına çıktığında artık kendi konuşmalarının doğurduğu sonuçları yönetemez hale geldi.

MEDYAYI VE BİRTAKIM ŞİRKETLERİ HEDEF GÖSTERİYOR

Alenen medyayı ve bir takım şirketleri hedef göstererek, aslında Türkiye'de kutuplaşmanın telif haklarının kimde olduğunu gösterdiler. Bizim geçmişte bazı çeşitli zamanlarda yaptığımız boykot çağrılarıyla örnek vermeye çalışıyor. Maalesef bu boykot çağrısına karşı çıkmamızı, İsrail'e karşı yürüttüğümüz boykot çağrısıyla mukayese edenler var.