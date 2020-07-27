27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:45 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki tartışmalara dair paylaşımlarda bulundu.

Mesajlarını Twitter hesabından paylaşan ve “Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir” diyen Çelik şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir.

Türkiye’nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye’nin gündemi değildir.

Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlet olmasının yanı sıra, tüm dünyada “bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.” Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz.