İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2020 Pazartesi / 6 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8456
  • EURO
    8,0148
  • ALTIN
    425.085
  • BIST100
    1192.02
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir
Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye'nin gündemi değildir.' dedi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:45 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:45
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki tartışmalara dair paylaşımlarda bulundu.

Mesajlarını Twitter hesabından paylaşan ve “Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir” diyen Çelik şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir.

Türkiye’nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye’nin gündemi değildir.

Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlet olmasının yanı sıra, tüm dünyada “bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.” Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.