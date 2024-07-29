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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik İsrail'e tepki göstererek, 'Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar' dedi. Çelik, Namık Tan'ın açıklamasıyla ilgili olarak da, 'Yunan basınında büyük bir coşkuyla karşılandı' ifadelerini kullandı.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 18:08 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail dışişleri bakanının uzun zamandır sistematik biçimde Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadeler, tıpkı Hitler'in Nazi dışişleri bakanının kullandığı ifadeler gibi insanlık suçu anlamına gelen, savaş kışkırtıcılığını ortaya koyan ifadelerdir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatına başladığından beri birçok tehditle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanımızdan bu kadar rahatsız olmalarının nedeni hakikat adına yürüttüğü siyaseti onları rahatsız etmesidir. Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar. Bugün pek çok siyasi partiden Sayın Cumhurbaşkanımıza destek mesajları verdi.

MAVİ VATAN TEPKİSİ

Namık Tan bir konuşma yaptı. Bu konuşmada da Mavi Vatan'a saldıran ifadeler kullandı. Ben de bu konuşmayı dinledikten sonra eleştiren bir açıklama yaptım. Sayın Namık Tan'ın açıklamalarının Yunan ve Rum basınında büyük bir coşkuyla karşılandığını gördük. Tekrar bugün bir basın toplantısı yapmışlar. Değerli CHP sözcüsü Yücel açıklamalar yaptı. Buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. Doğrudan Mavi Vatan'a saldıran konuşmadır ben bu konuşmayı duyduğumda böylesine yanlış işe aşılamaz derken bana tam gönderin dedim. Baştan sona izledim.

Bizim bu konularda şöyle prensibimiz var. Böylesine yanlış bir yaklaşım içinde olunduğu zaman belli bir süre bekliyorum. O gün de belli bir müddet bekledim. Bu olay gündem oldu hem sosyal medyada hem başka yerlerde. Biz yine siyasi prensiplerimiz gereği belki düzeltirler diye bekledik. Bununla ilgili ifademizi net bir şekilde ortaya koyduk.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • Ömer Çelik

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