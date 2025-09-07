AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bu çalışmalar Şubat ayı içerisinde de sürecek, 25 Şubat günü bu çalışmaları yapanlar, bütün hepimiz İstanbul'da olacağız, 26 Şubat günü de son ve büyük program Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek

Cumhurbaşkanımız sürekli olarak bize deprem bölgesinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini oradaki hassasiyetin en yüksek düzeyde tutulması gerektiğini göstermiştir

Sayın Devlet Bahçeli'nin mecliste başlattığı diyalog ve daha sonrasında yaptığı tarihi çağrı yeni bir sayfa açmıştır, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle birlikte 'Terörsüz Türkiye' süreci bir devlet politikası haline gelmiştir

Hükümetlerimiz döneminde Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin gerek Başbakanlığı döneminde gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde terörle mücadele kapasitesinin yükselmesi için çok büyük hedefler gösterdi ve bunların her birine ulaşıldı

Hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'de 2. Sınıf vatandaş yoktur Türkiye'de herkes 1. Sınıf vatandaştır

Her kim 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sürecine ulaşılmasının önüne geçmek için silah bırakma ve fesih konusunda bir geciktirme mesajı veriyor ya da sulandırmaya veya ertelemeye çalışıyor görüyoruz ki Emperyalizm, Siyonizm dediğimiz bu odaklarla yanaşık düzen içerisinde duruyor

Sayın Özel'in birinci meselesinin kendi partisiyle uğraşmak olması gerektiğini değerlendiriyoruz, CHP gibi köklü bir parti bu skandalların içine nasıl düşmüştür? CHP'nin her tarafından bu kadar skandallar patlarken CHP genel başkanı ve yönetimi ne ile meşguldür?

Özel'in CHP'yi yönetmekte gösterdiği zaaf ve CHP yönetiminin CHP'deki gelişmelere hakim olmaktaki cari açığı Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na saldırarak kapatılamaz

Çok basit bir test öneriyorum Sayın Özel'e, Cumhurbaşkanımızın Gazze, Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulaması son derece yanlış bir şey ama bununla ilgili olarak kimin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsa Gazzeli, Filistinli bir kardeşimize bunları söylesin bakalım ne cevap alıyor