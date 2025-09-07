İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik, partideki skandalları işaret etti: CHP'nin problemi CHP iledir
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, partideki skandalları işaret etti: CHP'nin problemi CHP iledir

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ' Sayın Özgür Özel'in birinci meselesinin kendi partisiyle uğraşmak olduğunu değerlendiriyoruz. CHP gibi köklü bir parti bu skandalların içine nasıl düşmüştür? Skandallar patlarken CHP Genel Başkanı ve CHP yönetimi ne ile meşguldür? Esasında ilgilenmesi gereken konu budur. Özel'in CHP'yi yönetmekte gösterdiği zaaf ve CHP yönetiminin CHP'deki gelişmelere hakim olmaktaki cari açığı Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na saldırarak kapatılamaz. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir. Bu hadsiz ifadelerle hukuk ve siyaset alanında sonuna kadar mücadele ederiz. CHP'nin problemi CHP iledir.' dedi.

HABER MERKEZİ7 Eylül 2025 Pazar 14:05 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik, partideki skandalları işaret etti: CHP'nin problemi CHP iledir
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bu çalışmalar Şubat ayı içerisinde de sürecek, 25 Şubat günü bu çalışmaları yapanlar, bütün hepimiz İstanbul'da olacağız, 26 Şubat günü de son ve büyük program Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek

Cumhurbaşkanımız sürekli olarak bize deprem bölgesinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini oradaki hassasiyetin en yüksek düzeyde tutulması gerektiğini göstermiştir

Sayın Devlet Bahçeli'nin mecliste başlattığı diyalog ve daha sonrasında yaptığı tarihi çağrı yeni bir sayfa açmıştır, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle birlikte 'Terörsüz Türkiye' süreci bir devlet politikası haline gelmiştir

Hükümetlerimiz döneminde Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin gerek Başbakanlığı döneminde gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde terörle mücadele kapasitesinin yükselmesi için çok büyük hedefler gösterdi ve bunların her birine ulaşıldı

Hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'de 2. Sınıf vatandaş yoktur Türkiye'de herkes 1. Sınıf vatandaştır

Her kim 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sürecine ulaşılmasının önüne geçmek için silah bırakma ve fesih konusunda bir geciktirme mesajı veriyor ya da sulandırmaya veya ertelemeye çalışıyor görüyoruz ki Emperyalizm, Siyonizm dediğimiz bu odaklarla yanaşık düzen içerisinde duruyor

Sayın Özel'in birinci meselesinin kendi partisiyle uğraşmak olması gerektiğini değerlendiriyoruz, CHP gibi köklü bir parti bu skandalların içine nasıl düşmüştür? CHP'nin her tarafından bu kadar skandallar patlarken CHP genel başkanı ve yönetimi ne ile meşguldür?

Özel'in CHP'yi yönetmekte gösterdiği zaaf ve CHP yönetiminin CHP'deki gelişmelere hakim olmaktaki cari açığı Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na saldırarak kapatılamaz

Çok basit bir test öneriyorum Sayın Özel'e, Cumhurbaşkanımızın Gazze, Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulaması son derece yanlış bir şey ama bununla ilgili olarak kimin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsa Gazzeli, Filistinli bir kardeşimize bunları söylesin bakalım ne cevap alıyor

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.