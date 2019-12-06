AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Macron Türkiye'nin gücünün farkında MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır.' dedi.