AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Macron Türkiye'nin gücünün farkında
MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır.' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası yaptığı açıklamaların satırbaşları
Çelik: Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, (ARD'nin yayını) "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyoruz." dedi.
Çelik, "Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz." ifadesini kullandı.
Sözcü Çelik: (Ceren Özdemir) Bu şahsın en ağır ceza alması için Bakanlığımız devreye girdi. Olayın takipçisiyiz
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