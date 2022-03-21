Asgari ücrete ek zam olacak mı? AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:
- Diyarbakır annelerinin ayağına gidiler. Oturduğunuz yerden ayağınıza çağıramazsınız.
- Türkiye'nin barış için çabası tüm dünyadan takdir görüyor.
- Sosyal güvencesi olsun olmasın bütün yaşlılarımızın yüksek kalitede yaşlı bakım merkezlerinde hizmet alması güvence altına alınmıştır.
- Gelinen süreçte en büyük arzumuz, kalıcı bir ateşkesin ortaya çıkması ve artık barış anlaşmasının imzalanması.
- 28 Şubat yeniden canlanıyormuş gibisinden açıklamalar var. Bunların hepsi sadece ve sadece hezeyandır. 28 Şubat uygulamalarını ortadan kaldıran uygulamalara en büyük desteği biz verdik.
- (Adana'daki eylemler) Provokasyonları görüyoruz. Haftada neredeyse 1 gün sokakların sistematik şekilde karıştırılmaya çalışıldığını biliyoruz
- Bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğunda ilgili bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapacaktır.