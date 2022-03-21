Asgari ücrete ek zam olacak mı? AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında açıkladı

21 Mart 2022 Pazartesi 18:30 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:30

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

- Diyarbakır annelerinin ayağına gidiler. Oturduğunuz yerden ayağınıza çağıramazsınız.

"TÜRKİYE TAKDİR GÖRÜYOR"

- Türkiye'nin barış için çabası tüm dünyadan takdir görüyor.

- Sosyal güvencesi olsun olmasın bütün yaşlılarımızın yüksek kalitede yaşlı bakım merkezlerinde hizmet alması güvence altına alınmıştır.

"35 LİDERLE GÖRÜŞÜLDÜ"

- (Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin) Barışın sağlanması için 35 liderle görüşüldü.



- Gelinen süreçte en büyük arzumuz, kalıcı bir ateşkesin ortaya çıkması ve artık barış anlaşmasının imzalanması.

"EN BÜYÜK DESTEĞİ BİZ VERDİK"

- 28 Şubat yeniden canlanıyormuş gibisinden açıklamalar var. Bunların hepsi sadece ve sadece hezeyandır. 28 Şubat uygulamalarını ortadan kaldıran uygulamalara en büyük desteği biz verdik.

- (Adana'daki eylemler) Provokasyonları görüyoruz. Haftada neredeyse 1 gün sokakların sistematik şekilde karıştırılmaya çalışıldığını biliyoruz

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

- Bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğunda ilgili bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapacaktır.