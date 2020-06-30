30 Haziran 2020 Salı 18:09 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 18:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "1 milyon yazılımcı projesi 7 haftada rekor düzeye ulaştı. Gençlerimizin gösterdiği ilgi sevindirici. Proje, 616 bin 713 kişiye ulaştı" dedi.



AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz."



Çelik: Macron'un Libya'daki eylemleri hukuka ayrıdır ve Ruanda'da yapılan hata tekrarlanıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Europol'ün terör raporu) Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız rapordan Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır."

Çelik: "(Batı Şeria'nın İlhakı Planı) Buna karşı dünya ayağa kalkmazsa, İsrail kademe kademe uluslararası düzenin bütün meşruiyetini yok edecektir."

Çelik: (Bahçeli'nin Türköne ile ilgili açıklaması) Buradan yola çıkarak FETÖ konusunda mücadele gevşiyor mu diye muhalefetten bir saldırı başlardı. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunların dersaneleri televizyonları kapatılırken gidip kendilerini siper edenler. Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadele konusunda son derece kararlıdır ve asla bir gevşeme söz konusu olmayacaktır. Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadele konusunda yüzde 100 aynı görüşe sahiptir. FETÖ’ye karşı en ufak bir taviz verilmeyecektir.