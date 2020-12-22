AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''çıplak arama'' iddiasına cevap!

22 Aralık 2020 Salı 18:14 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 19:01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada Cezaevinde arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Ömer Çelik: Bazı müttefik ülkeler PKK’yı kullanmaya devam ediyor, TSK harekatları olmasaydı terör örgütü devlet kuracaktı." dedi.

Ömer Çelik: "(Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı) Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur."

Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Elinde bilgi, belge olan varsa, gözden kaçan bir şey varsa bunun üzerine en kuvvetli şekilde biz gideriz.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: (AİHM'in Demirtaş kararı) Hukuk sistemimiz gerekçeli kararı değerlendirecektir. Değerlendirmesine göre bir yaklaşım üretilecektir.