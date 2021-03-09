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Politika

Sözcü Çelik'ten Yunanistan'a uyarı: Yarın baş başa kalırız bölgede

AK Parti Sözcüsü Çelik yatığı açıklamada, 'Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede.' dedi.

09 Mart 2021 Salı 21:42 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 22:21
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Çelik:"(Kovid-19) Aşılamalar, büyük kapasiteyle, sağlık organizasyonumuzun büyük yeteneğiyle yerine getiriliyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir."

- "Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor."

- "Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede."

- "Afganistan barışına, bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz."

- "(Papa-Sistani görüşmesi) Bu yaştaki iki siyasi ve dini liderin bir araya gelmesinin Irak ve bölge için iyi bir sonuç üretmesini ümit ediyoruz"

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