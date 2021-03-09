09 Mart 2021 Salı 21:42 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 22:21

Çelik:"(Kovid-19) Aşılamalar, büyük kapasiteyle, sağlık organizasyonumuzun büyük yeteneğiyle yerine getiriliyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir."

- "Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor."

- "Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede."

- "Afganistan barışına, bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz."

- "(Papa-Sistani görüşmesi) Bu yaştaki iki siyasi ve dini liderin bir araya gelmesinin Irak ve bölge için iyi bir sonuç üretmesini ümit ediyoruz"