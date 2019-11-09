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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütleri, Suriye halkına ait kaynaklara el koydu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin Suriye halkına ait kaynaklara el koyduğunu söyledi. Çelik, 'Terör örgütleri Suriye halkına ait kaynaklara el koydu. Tarihi eserleri yağmaladı. Petrol başta olmak üzere kaynakları sattı. Bunu DEAŞ, PKK, YPG, PYD, SDG tüm terör örgütleri yaptı. Terör insanlık suçlarını işlerken aynı zamanda halka ait kaynakları tahrip eder. Çünkü bir projedir.' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Suriye’deki terör örgütlerinin işgalci varlığına ilişkin açıklama yaptı.
 
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:
 
“Birileri demokrasi tarihinin tüm kazanımlarını tahrip etmeye kararlı gözüküyor. İsimsiz bazı kaynaklar her gün Suriye petrolleri hakkında yeni bir açıklamada bulunuyor. Suriye’deki petrolün SDG’ye kulandırılacağını söylüyorlar. Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde mülkiyet hakkı ilan etmek asıl işgalciliktir. Üstelik bu işgalcilik DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirildi.
 
Terör örgütleri Suriye halkına ait kaynaklara el koydu. Tarihi eserleri yağmaladı. Petrol başta olmak üzere kaynakları sattı. Bunu DEAŞ, PKK, YPG, PYD, SDG tüm terör örgütleri yaptı. Terör insanlık suçlarını işlerken aynı zamanda halka ait kaynakları tahrip eder. Çünkü bir projedir. İsimsiz bazı yetkililer bazı devletler adına konuşuyor. Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde kanunsuz hak iddia ediyorlar. Ve bu kaynakları terör örgütü SDG’ye kullandıracaklarını söylüyorlar.
 
PKK herkesin terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapı. Bu terör örgütünün etiketlerinden biri de SDG. Buna Suriye halkının kaynaklarını aktaracaklarını söyleyenler, Suriye halkına karşı terörden yana olduklarını bir kere daha tescil etmiş olurlar. Tüm bunlar, Ortadoğu halklarının gördüğü en vahşi ve insanlık dışı projelerin PKK/YPG/PYD/SDG üzerinden kurgulandığını tekrar gösteriyor. Bu yapı, tüm halkların düşmanıdır.
 
Demokratik devletler DEAŞ’ı yenmeye odaklanırken teröre yeniliyor. Çünkü DEAŞ’la mücadele ederken bir başka terör örgütüne destek veriyorlar. Bir terör örgütünü yenerken, teröre yenilmek budur. Demokrasilerin İkinci Dünya Savaşı sonrası karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit budur.”

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