AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması

30 Kasım 2021 Salı 17:06 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 17:48

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"3 Aralık Engelliler Günü'nde engelli öğretmen ataması yapılacak"

"Türkmenistan Zirvesi'ndeki ekonomik işbirliği, Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan dönüşü verdiği mesajlar, dış politikanın derinleşmesi anlamında önümüzde durmaktadır"

"Atatürk'ün 98 yıl önce verdiği röportaja dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'yi dışarıya şikayet eden muhalefetin Atatürk'ün bağımsızlık vurgusundan öğrenecek çok şeyi var"



"Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde tekrar aday olup, olmayacağı konusu spekülasyona açık veya sorgulama konusu değil. Cumhur İttifakı'nın adayı tabi ki Cumhurbaşkanımızdır."



"(Kılıçdaroğlu'nun MGK açıklaması) Gerçek MGK ülkeyle ilgili her değerlendirmeyi güvenlik meselesi olarak değerlendirir. Örneğin bunun en başında Türkiye devletinin etrafındaki ekonomik gelişmeler tabii ki önemlidir"

"Pek çok konuda ihtilaf etsek de, ulusal güvenlik konusunda CHP'nin kendi açısından tutarlı bir çizgisi vardı. Ama tezkereye 'hayır' diyerek Türkiye'nin milli güvenlik ihtiyaçları açısından karşı bir noktada durdular."