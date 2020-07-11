İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Srebrenitsa Soykırımı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Çelik, 'İnsanlığı hedef alan soykırımı ve bu soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız.' dedi.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:46 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:48
ABONE OL

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 25 yıl önce bugün Avrupa'nın göbeğinde, dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa’da insanlığın soykırıma uğratıldığını hatırlattı.

Soykırım sonrasında birilerinin hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeye çalıştığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Büyük devletlerin askerleri katillerle poz verdi. İnsan hakları nutukları atılmaya devam edildi. İnsan haklarından en çok bahsedilen bir dönemde katiller ödüllendirildi ama Srebrenitsa'da eşleri, evlatları, aileleri öldürülen anneler, dünyadan daha büyük bir mücadele verdi. Hala mezarları başka yerlerde bulunan şehitler defnediliyor.

Biz aynı zamanda bir daha başka yerlerde de Srebrenitsa olmasın diye yaşamalıyız. Yolumuzu yürürken pusulamız bunu hep hatırlatmalı bize. İnsanlığı hedef alan soykırımı ve bu soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.