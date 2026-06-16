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Politika

AK Parti teşkilatları sahada! 11 milyonu aşan üyeye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi

Türkiye'nin en fazla üyeye sahip siyasi partisi olan AK Parti'de, üyelere yönelik kapsamlı bir teşekkür çalışması başlatıldı. Yargıtay'ın Ocak ayında açıkladığı verilere göre 11 milyon 543 bin 301 üyeye sahip AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanında üyelerine ulaştırıyor.

AA16 Haziran 2026 Salı 20:13 - Güncelleme:
AK Parti teşkilatları sahada! 11 milyonu aşan üyeye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi
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Partiden yapılan açıklamaya göre, Yargıtay'ın ocak verilerine göre 11 milyon 543 bin 301 üyeye sahip AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerine ulaştırıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında il ve ilçe başkanlıkları çalışma başlattı.

Teşkilat mensupları, üyelerin isimlerine özel olarak hazırlanan Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini bizzat ulaştırarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletiyor hem de üyelerle birebir temas kuruyor.

GENEL MERKEZ DÜZEYİNDE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Daha önce il ve ilçe teşkilatlarının yerel ölçekte gerçekleştirdiği üye ziyaretleri, ilk kez Genel Merkez düzeyinde kapsamlı bir organizasyona dönüştürüldü.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmada, AK Parti'ye katılan üyelerin emeklerine, katkılarına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine verdikleri desteğe teşekkür ediliyor. İl ve ilçe teşkilatları tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, üyelerin görüş ve değerlendirmeleri de dinleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

"AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için size teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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