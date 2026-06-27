''AK Parti bir Türkiye kitabıdır''... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davet: Çatımızın altında herkese yer vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Partimiz için en doğru siyaset neyse, ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ne kendi içimizde ne de milletimizle aracılarla konuşan, perdeyle konuşan bir kadro asla olmadık. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya, danışma ve istişare kültürünü işletmeye özel önem verdik pic.twitter.com/ofzoZQ2jsu — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 27, 2026

14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık çeyrek asrı geride bırakıyor. Çeyrek asırdır, önce Allah'ın yardımı, sonra kaderimizi kaderiyle bütünleştirdiğimiz milletimizin desteğiyle Türkiye'ye hizmet ediyoruz. 25 yıldır durmadan, duraksamadan hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

Biz ne kendi içimizde ne de milletimizle aracılarla konuşan, perdeyle konuşan bir kadro asla olmadık. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya, danışma ve istişare kültürünü işletmeye özel önem verdik.

Toplantımızın ve burada 2 gün boyunca yapacağımız istişarelerin partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir, kiracı, sığıntı, öteki, üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, bu milletin asli unsurudur.

Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi, bizi toplumu kamplaştırmakla suçladırlar. Biz tam tersine normalleşmenin mücadelesini verdik.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar, siyasi rekabeti husumete dönüştürdüler. İşte en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Suriyeli sığınmacılar üzerinden yürüttükleri çirkin kampanyayla mazlumları ayırdılar pic.twitter.com/aLxcDig54d — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 27, 2026

Biz kadınlarla birlikte 10 yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken bir imtiyazın, ayrıştırmanın peşinde değildik, diğerlerini ötekileştirmenin peşinde değildik. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, adaletin, kaynaşmanın peşindeydik.

Marjinal, cahil bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstencil bir dille güya kadınlara ders veriyor, tehdit ediyor, herkes şunu anlamalıdır Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.

Bizim 86 milyon, hepimizin başka vatanımız, yurdumuz, milletimiz yok biz burada hep birlikteyiz, biriz, beraberiz, son nefesimize kadar da burada birlikte olacağız.

Tesettür mücadelesi verirken imtiyazın, ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın, diğerlerini ötekileştirmenin, özgürlüklerine müdahale etmenin peşinde asla değildik.

İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır! Tam tersine biz normalleştirmenin mücadelesini verdik.

Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir, kiracı, sığıntı, öteki, üvey evlat değildir.

Kim ki bu milletin fertleri arasında ayrımcılık yapmaya çalışıyorsa bu milletin hasımlarına hizmet etmektedir, kim ki bu milletin kadınlarını kılık kıyafetlerine göre ayrıştırıyorsa Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapmaktadır.

CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, kuyularını kazdılar, birbirlerini şikayet ettiler. Bizim veya yargının değil kendi eylemleriyle bu noktaya... pic.twitter.com/tMGxj83U9q — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 27, 2026

İktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir.

Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, yolsuzlukla elde edinmiş haram paradan alan muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir

Yol yaparken, köprü yaparken, tünel inşa ederken milyonlarca konut üretirken, Türkiye'nin savunma sanayini güçlendirirken, eğitimde, sağlıkta, enerjide, her alanda destan yazarken belli bir kesimi mutlu etmeyi değil Türkiyemiz'i düşünüyor, dert ediniyoruz.

Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler, acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz.

25 yıl boyunca AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin bütün renklerinin partimiz içinde temsil edilmesine özellikle ihtimam gösterdik. AK Parti'nin temellerini ayrıştırma üzerine değil, kucaklaşma üzerine inşa ettik.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 yıl boyunca AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin bütün renklerinin partimiz içinde temsil edilmesine özellikle ihtimam gösterdik. AK Parti'nin temellerini ayrıştırma üzerine değil, kucaklaşma üzerine inşa ettik pic.twitter.com/oC2w2cEeor — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 27, 2026

Bir kitabın binlerce sayfası olabilir, her bir sayfası farklı renkte olabilir, farklı bir hikaye olabilir, o hikayeler farklı bir dille, üslupla yazılmış olabilir ama her kitabın bir kapağı vardır, bir arada tutan şirazesi vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün elinde kitap bir bütündür. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır

Biz zaferle değil seferle mükellefiz, zafere ulaşmak için her yönteme baş vuran, her yolu mübah gören, ilke, hudut, kural tanımayan anlayış bizden uzaktır.

Rabb'im ömür verdikçe bu mücadeleyi şan ve şerefle yürüteceğiz, milletimizin güvenini boşa çıkarmadık çıkarmayacağız.