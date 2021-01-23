AK Parti: Vali ve kaymakamlarımız, ''militanca bir siyaset'' anlayışı tarafından hedef alınıyor

23 Ocak 2021 Cumartesi 17:51 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:



Vali ve kaymakamlarımız, “militanca bir siyaset” anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz. Vali ve Kaymakamlarımızın yanı sıra askerlerimiz, öğretmenlerimiz ve sanatçılarımız da bu militan siyaset tarafından saldırıya uğruyor.



Vali ve kaymakamlarımız, salgınla mücadeleden terörle mücadeleye kadar çok zorlu bir mücadeleyi başarıyla yürütüyor. Aynı zamanda illerimizde kamu düzenini sağlayarak huzur ve refahın sürdürülmesine katkıda bulunuyorlar..

Farklı coğrafyalarda Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını dalgalandıran, sınırlarımızı düşman saldırılarından koruyan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan açıklamalar ise tam bir şuursuzluk örneğidir.



CHP'li sıfatı taşıyan yöneticilerin, işçi, çiftçi, öğretmen, basın mensuplarına yönelik saldırı furyası “uzman çavuşlarımız”ı da hedef almıştı. CHP idarecileri terörle mücadele eden askerlerimize “militan” diyerek hakaret ediyor. Tüm bu saldırganlıkları kınıyoruz.