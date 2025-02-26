AK Parti, yeni ve güçlü isimlerin olduğu MKYK listesiyle ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim ve gelişim mesajları, AK Parti'nin yeni vizyon oluşturduğunu gösterirken muhalefet ve CHP'nin yerinde sayması uzmanların tartışma konusu oldu.

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekranlara gelen 'Açık Görüş' programında AK Parti'nin Türkiye'nin geleceğini belirleyecek yeni vizyonu ve muhalefetin 'bıraktığı boşluk 'şöyle değerlendirildi.

"MUHALEFET BOŞLUĞUNDA FIRSATLAR VAR"

İletişimci ve yazar Ali Saydam, AK Parti'nin karşısındaki CHP ve muhalefetin herhangi bir net programı olmaması nedeniyle siyasi anlamda büyük bir fırsat bulunduğunu belirtti. Saydam, bu boşluğun AK Parti'nin güçlü bir strateji ile değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN GÜÇLÜ BİRLİK MESAJI"

Siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, Cumhurbaşkanı'nın "Bizde tasfiye olmaz, takviye olur" açıklamasını değerlendirerek, Cumhur İttifakı'nın birlik ve istikrar mesajı verdiğini belirtti. Aktay, güçlü liderliğin siyasi partilerin uzun vadeli başarısı için kritik bir faktör olduğunu söyledi.

"YENİ VİZYON TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak, Türkiye'nin geleceği için küresel gelişmelere uyum sağlamak adına alınan kararların büyük önem taşıdığını belirtti. Albayrak, bu kararların ülkenin yol haritasını şekillendirecek stratejik adımlar olacağını vurguladı.

AK Parti'nin aldığı kararlar, sadece iç siyasette değil, dış politikada da Türkiye'nin geleceğini etkileyecek önemli gelişmelerin habercisi olarak görülüyor.