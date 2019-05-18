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AK Parti yerel yönetimler kolları sıvadı

31 Mart sonrası seçilen belediye başkanlarını kampa alan AK Parti bu kez eğitim toplantılarına başlıyor.

  • STAR ANKARA
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın koordinasyonunda Temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları’nın startı veriliyor. Yaklaşık 6-7 ilde o bölgenin belediye başkanları toplanacak ve eğitime alınacak. Başarılı bir belediyeciliğin ortaya konulabilmesi için halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği konuları bölge toplantılarının ana gündem maddeleri olacak. 

BAŞKANLAR KAYNAŞACAK

Ayrıca belediye başkanlarına halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konularında da eğitimler verilecek. Bu toplantılarda vatandaşın belediyeye giriş ve çıkışında memnuniyet ile ayrılması konusunda da gerekli mesajlar verilecek. Sosyal belediyecilik de toplantılarda masaya yatırılacak. İllerin kendine has sorunlarını ilgilendiren Bakanlıkların Bakan Yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bu bölge toplantılarına davet edilecek. Şehrin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Bakan Yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının da kaynaşması hedefleniyor. 

YILDA İKİ KEZ RAPORLANACAK

Yerel Yönetimler Başkanlığı yılda iki kez belediyeler hakkında genel rapor hazırlayacak. Hazırlanan bu raporu Başkan Erdoğan’a sunulacak. Belediye başkanlarının seçim dönemindeki projelerini hayata geçirip geçirmediği, bütçeleri, personel giderleri takip edilecek. Projelerin zamanında hayata geçirilmesi konusunda başkanlara zaman zaman uyarılarda bulunacak. Bu raporlamayla belediyeler arasındaki hizmet rekabetinin artacağı düşüncesiyle performans yükselişlerinin sağlanması bekleniyor. Eğitimlerde AK Parti Belediyelerine, Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket etmesi noktasında bir kez daha hatırlatmalarda bulunulacak. Cumhur İttifakına zarar verecek her hangi bir söylem ve eylemden kaçınmaları istenecek. 

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