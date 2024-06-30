AK Parti'de 541 belediye başkanı kampa giriyor

AK Parti, bugün Kızılcahamam'da yerel seçim sonuçları ve parti çalışmaları değerlendirmek için kampa girecek.

"Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda parti çalışmaları değerlendirilecek, ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları görüşülecek.

Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantıları yapacak.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da sunumu olacak. Kampta, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak. Kamp, 2 Temmuz Salı günü sona erecek.