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Politika

AK Parti'de bayrak değişimi! Yeni İBB Meclisi Grup Başkanvekili belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine Faruk Gökkuş'un getirildiği bildirildi.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
AK Parti'de bayrak değişimi! Yeni İBB Meclisi Grup Başkanvekili belli oldu
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un bayrağı Faruk Gökkuş'a devrettiğini belirtti.

"BAYRAĞIMIZ VE İSTİKAMETİMİZ AYNI"

Özdemir, Zeynel Abidin Okul ile grup yönetimine İBB Meclisi'nde verdiği emekler için teşekkür ederek, "Faruk Gökkuş Bey'e ve yeni grup yönetimine yüklendikleri sorumluluklar için başarılar diliyorum. Bayrağımız ve istikametimiz aynı. Birlikte, daha güçlü adımlarla, bu kadim şehrin istikbali için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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