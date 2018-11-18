AK Parti'de elektronik temayül yapıldı: 81 ilde 145 bin kişi oy kullandı

81 ilde 145 bin teşkilat mensubu, aday adayları için “elektronik ortamda” oy kullandı. 16 Kasım’a kadar toplam 7 bin 180 kişi belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda bulundu. Aday adaylarının eleme süreçlerinden önemli bir kademeyi oluşturan “teşkilat temayül yoklaması” dün gerçekleştirildi. Genel Merkez Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın görevlendirdiği isimler, illerde “e-temayül” yaptı.

TEMAYÜL DEĞERLENDİRMESİ

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Türkiye genelinde 81 ilde oy kullanan teşkilat mensubu sayısı 145 bin. Yerel seçimler genel seçimlere göre daha özellikli seçimler. Büyükşehirlerde, illerde, ilçelerde şehri yönetecek yöneticilerin belirlendiği seçimler, o yüzden bu konuda AK Parti büyük bir hassasiyet gösteriyor. Sadece temayül değil, bunun dışında yürüttüğümüz saha araştırmaları, anketler, telefon anketleri, mesaj anketleri, çoklu ve çapraz olarak yaptığımız değerlendirmeler var. AK Parti’nin ve Erdoğan belediyeciliğinin ilkelerine uygun belediye başkanlarımızı belirlemek. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Kullanılan oylar, o ilde toplanmayıp, doğrudan sistem tarafından Ankara’ya iletildi. Sonuçlar, sadece Başkan’ın bilgisayarının ekranında görülebilecek şekilde şifreleme işlemi yapıldı. Şimdi Genel Merkez’de, aday adaylarıyla ilgili mülakat süreci başlatılacak.