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AK Parti’de istişare süreci 15 Temmuz’a kadar bitecek 

AK Parti'de 31 Mart ve ardından yenilenen İstanbul seçimleri sonrasında istişare süreçleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı değerlendirme toplantılarıyla devam ediyor.

  • STAR ANKARA
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60 kişilik ilk milletvekili grubuyla geçen hafta kahvaltıda bir araya gelen Başkan Erdoğan, önceki gün de İstanbul’da, Marmara bölgesi milletvekilleriyle buluştu. Erdoğan’ın bu hafta Bosna- Hersek seyahatinin dönüşüne göre diğerleriyle de görüşerek tüm milletvekilleriyle istişareyi tamamlaması öngörülüyor. 

GRUPLAR HALİNDE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından parti yetkili organlarında sonuçların tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini belirterek istişare sürecini başlatmıştı. 23 Haziran İstanbul yenileme seçimleriyle birlikte de istişare süreci tüm milletvekilleri ve parti yönetim organlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek. 23 Haziran’ın ardından hemen partide Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) toplayan Başkan Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin ilk olarak partideki yakın kurmaylarının görüş ve değerlendirmelerini aldı. MYK’nın ardından il başkanlarıyla toplantı da öngörülmüştü. Ancak Japonya’daki G20 zirvesinin ardından Çin seyahatinin de eklenmesi nedeniyle il başkanları toplantısının başka bir gün yapılması kararlaştırılmıştı. Başkan Erdoğan’ın, bu hafta Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısını da yapması planlanıyor. 

SON İKİ TUR BOSNA DÖNÜŞÜ

Parti yetkili kurullarının yanı sıra bu arada milletvekilleriyle istişarelere öncelik veren Başkan Erdoğan, ilk milletvekili grubuyla geçen hafta kahvaltıda bir araya geldikten sonra önceki gün de İstanbul’da, Marmara bölgesi milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. 4 saat süren toplantıda vekiller, hem partinin seçim stratejisi, hem de bölgelerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Erdoğan’la paylaştı. Bugün, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için Bosna-Hersek’e gidecek olan Başkan Erdoğan, iki günlük seyahatin ardından da vekillerle istişare toplantılarını sürdürecek. Erdoğan’ın, vekillerle istişareleri, Meclis’in tatile gireceği 15 Temmuz’a kadar tamamlamayı planladığı kaydedildi.

Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu

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