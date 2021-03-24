AK Parti'de kongre coşkusu... Manifesto ve yol haritası hazır

24 Mart 2021 Çarşamba 08:27 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 08:27

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi bugün "Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kongre konuşmasında 2023 için bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.

Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak.

AK PARTİ 2023'E YENİ KADROLARLA YÜRÜYECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin bugün yapılacak 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin bir soru üzerine Ünal, kongrede "Türkiye için güven ve istikrar" diyeceklerini belirtti. Ünal, kongrede seçilecek kadroların, Türkiye'yi siyasal olarak 2023'e taşıyacak kadrolar olacağını söyledi. Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

"2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır. " Mahir Ünal, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik tepkilere de değindi. Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da belirten Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.