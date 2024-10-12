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Politika

AK Parti'de kongre süreci! Yeni bir aşamaya geçildi

AK Parti'de delege seçimleri tamamlanan ilçe ve beldelerde kongre süreci başladı. İl kongrelerinin ise takvime göre, 28 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

12 Ekim 2024 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
AK Parti'de kongre süreci! Yeni bir aşamaya geçildi
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AK Parti'nin 8'inci olağan büyük kongresi için yeni bir aşamaya geçildi. İlçe ve belde kongreleri bugün itibarıyla başlayacak.

AK PARTİ'DE KONGRE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İlçe kongreleriyle AK Parti teşkilatlarında yenilenmeye gidilmesi bekleniyor. Takvime göre ilçe kongrelerinin tümü 12 Ocak'ta bitecek. 28 Aralık'ta da il kongreleri için düğmeye basılacak. İllerdeki kongre sürecinin 16 Mart'ta sona ermesi öngörülüyor.

Kongreler devam ederken yeni bir uygulama da hayata geçirilecek. Şehirlerdeki meydanlara AK Parti stantları kurulacak. Bu stantlara koyulacak sandıklar vasıtasıyla talep ve beklentiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılacak. Yoğun program Başkent Ankara'da bin 617 delegenin oy kullanacağı 8'inci olağan büyük kongre ile nihayete erecek.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, büyük kongrenin yapılması için önümüzdeki yılın nisan ayını planlıyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Merkez, Karar ve Yönetim Kurulu'nun verecek.

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