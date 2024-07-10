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Politika

AK Parti'de kongre takvimi netleşiyor

AK Partili yetkililerden edinilen bilgiye göre, olağan kongre sürecinin sonbaharda başlayacağı ifade edildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
AK Parti'de kongre takvimi netleşiyor
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Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, AK Parti'de kongre tarihine ilişkin takvim üzerinde çalışma sürüyor. Buna göre eylül veya ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan parti, büyük kongresini de 2025'te yapmayı planlıyor.

İL BAŞKANLARI TOPLANTISI 31 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Partide, kongre sürecine giderken il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak düşünülen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğinin yapılması da planlıyor.

Bu arada AK Parti'de 23 Temmuz'da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı, 31 Temmuz'da il başkanları toplantısı yapılacak.

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