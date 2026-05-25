  • AK Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu
Politika

AK Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet CHP, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisine ziyarette bulunacak.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 21:36 - Güncelleme:
AK Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu
Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AK Parti'ye CHP, MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyarette bulunacak.

AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet CHP, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisine ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisini ziyaret edecek.

