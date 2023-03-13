AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru şartları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday adaylığı başvurularının başlaması dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Yavuz'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bazı partilerle görüşme halindeyiz. İstişarelerimiz devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'yle ittifakımız devam ediyor.

HÜDA-PAR ile temaslarımız oldu. Sayın Genel Başkan'ın açıklaması oldu, Cumhur İttifakı'nın adayına oy vereceklerini ama diğer meselelerini partileri arasında görüşeceklerini belirtmişti. Bugün saat 16.00'da inşallah Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızla birlikte ziyaret edeceğiz. Kısa süre içinde nihayete ereceğini umuyorum.

Onun dışında Yeniden Refah Partisi'yle temasımız oldu. Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım Bey'le birlikte gittik. O süreç işliyor. Söylediğim partilerin dışındaki partilere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim.

ÜÇ DÖNEMİ DOLDURAN İSİMLER ADAY OLACAK MI?

Yetki MKYK'ya bırakıldı. Ona ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Üç döneme takılan ya da üç dönemden daha fazla Milletvekilliği yapmış olanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz."