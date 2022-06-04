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Politika

AK Parti'de önemli zirve: Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

AK Parti'nin gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarının 30'uncusunun yapılacağı Ankara Kızılcaham kampı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

4 Haziran 2022 Cumartesi 08:00 - Güncelleme:
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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı. Üç gün sürecek kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapacak. Kampta dış politikadan ekonomiye kadar birçok başlık ele alınacak. 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar değerlendirilecek.

Ekonomi, güvenlik, dış politika...

AK Parti önemli gündem başlıklarıyla 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı yapacak.

"Türkiye için güven ve istikrar" temasıyla düzenlenecek kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.

Kampta bakanlar dış politika, güvenlik ve ekonomi sunumları yapacak

Birinci gün Meclis çalışmaları, ekonomi, güvenlik ve dış politika oturumları yapılacak.

Kampın ikinci gününde de tarım ve enerji oturumları olacak.

Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak.

TEŞKİLATA "SAHADA DAHA AKTİF OLUN" TALİMATI VERİLECEK

2023 seçim hazırlıkları da kampın önemli başlıklardan. Hazırlıklar teşkilatla enine boyuna değerlendirilecek. Erdoğan, milletvekillerine "Daha çok sahada daha aktif çalışın" talimatı verecek.

Kamp, Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla pazar günü sona erecek.

Bu arada, kampın yapılacağı otelin etrafına ve ilçedeki bazı caddelere "Evinize hoş geldiniz Başkomutanımız", "Sayın Cumhurbaşkanımız şehitler ve kahramanlar diyarına hoş geldiniz", "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin", "Türkiye'nin değil dünyanın lideri" yazılı pankartlar asıldı.

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