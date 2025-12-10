AK Parti'de üye trafiği yoğunlaştı! Bursa'da 7 bini aşkın yeni kayıt

AK Parti Yıldırım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldırım teşkilatı, son dönemde yürüttüğü yoğun saha çalışmaları, mahalle buluşmaları ve üye faaliyetleriyle 7 bini aşkın yeni üyeyi partiye kazandırdı.

Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, il ve ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

"TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÜYE YAPAN İLLERİNDENİZ"

İlçe danışma meclisi toplantısında Bursa'nın Türkiye genelinde en fazla üye yapan illerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Davut Gürkan, "Osmangazi'de 8 bin'e yakın, Yıldırım'da ise 7 bin'in üzerinde üye kaydı yapıldı. Sizlerin üstün gayreti olmasaydı bunu başaramazdık" dedi.

İl Başkanı Gürkan, pazar ziyaretlerinden mahalle buluşmalarına kadar her alanda teşkilatın yan yana durduğunu ve bunun güçlü bir "gönül birlikteliği" oluşturduğunu söyledi.

"YAPAMADIKLARINI ANLATMAKLA MEŞGULLER"

CHP'nin ise sürekli kendi içerisindeki tartışmalar, yolsuzluk soruşturmaları ve yerel yönetimlerdeki yetersiz yönetim anlayışı ile gündemde olduğuna işaret eden Gürkan, "Sürekli kendilerini aklamaya çalışıyorlar ama şikâyet eden de mahkemeye veren de yolsuzluğu yapan da yine kendileri." ifadelerini kullandı.

Gürkan ayrıca, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın TBMM'de yaptığı konuşmada CHP'nin iç durumunu en net şekilde ortaya koyduğunu da vurguladı.

"BÜYÜKŞEHİR HİZMET ÜRETEMİYOR, MAZERET ÜRETİYOR"

İl Başkanı Davut Gürkan, konuşmasında Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik eleştirilerini de yineledi.

Başkan Gürkan, Büyükşehir yönetiminin her ay basın toplantısı yaptığını ancak bu toplantıların "hizmet özeti yerine mazeret listesine" dönüştüğünü belirterek, "Biz onlar gibi mazeret üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz. AK Parti belediyeleri vatandaşa hizmet noktasında yarışıyor. Bursa'ya değer üstüne değer katıyor" dedi.

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'nin dev bütçesine rağmen Yıldırım'da üretilen hizmetlerin yanına bile yaklaşamadığını kaydetti.

HANLAR BÖLGESİNDE BİR YIL KAYBETTİRDİLER

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki projede yaşanan gecikmelere de dikkat çeken Gürkan, "Bizim iki hafta içinde faaliyete geçireceğimiz yeri tam bir yıl beklettiler. Sanki kendileri yapıyormuş gibi göstermeye çalıştılar. Bu Bursa'nın hakkı değil" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde su ücretlerine yapılan yüzde 25 indirimin yanlış hesaplandığını 18 ay sonra Büyükşehir yönetiminin itiraf ettiğini de hatırlatan Gürkan, "Susuz bıraktıkları Bursa'ya bu yanlış hesabın maliyeti tam 2 milyar TL" açıklamasında bulundu.

"BİZİM DERDİMİZ MİLLETE HİZMETTİR"

"Bizim tek derdimiz her alandaki hizmeti milletimize ulaştırmaktır. Hemşehrilerimiz için proje üretmeye ve her zaman sahada vatandaşımız ile birlikte olmaya devam edeceğiz. AK Parti'nin farkı, milletin gönlüne girmek için çalışmasıdır." diye ifade etti.

Toplantıda konuşan AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, teşkilatın sahadaki yüksek temposuna dikkat çekerek, "Kapı kapı dolaşıyor, her bir vatandaşımıza dokunuyoruz. Hem hükümetimizin hem de belediyemizin çalışmalarını anlatırken halkımızın beklentilerini de kendilerinden dinleme gayesiyle tüm ilçe teşkilatımızla yorulmadan çalışıyoruz" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise ilçede tamamlanan ve devam eden yatırımlara ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından danışma meclisi oturumuna geçildi. Teşkilat mensuplarının soruları tek tek cevaplandı. Program, yeni üyelere rozet takdimi ile sona erdi.