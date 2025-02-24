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Politika

AK Parti'de Vedat Demiröz görevini Öğütken'e devretti

Vedat Demiröz, AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanlığı görevini Ahmet Baha Öğütken'e devretti.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 13:35 - Güncelleme:
AK Parti'de Vedat Demiröz görevini Öğütken'e devretti
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Demiröz, AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 8. Büyük Olağan Kongre sürecini tamamladıklarını belirterek, kongrenin ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) belirlendiğini hatırlattı.

İdari ve Mali İşler Başkanlığı görevinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine tevdi edilmesinin üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatan Demiröz, bu süre zarfında huzurlu ve uyum içerisinde çalıştıklarını anlattı.

Mali ve İdari İşler Başkanlığının önemine değinen Demiröz, "Burada milletin vergileriyle hazineye gelen paralar, Mali ve İdari İşlere, alınan geçerli oyların belli bir oranında hazineden ödeniyor. Yani milletin parası. O nedenle bu paraya sahip olmak ve onu en iyi şekilde kullanmak başta bize verilen sorumluluk. Bunu en iyi şekilde yapmak, bunu yaparken tasarrufu ve Türkiye'deki şu anda takip edilen tasarruf politikalarını da örnek olarak devam ettirdik." dedi.

Demiröz, "10 yıl içerisinde Anayasa Mahkemesi, Sayıştay tarafından denetlenen hesaplarımız sıfır bakiyeyle, sıfır farkla onaylandı ve Resmi Gazete'de hepsi yayımlandı. Huzur içerisinde görevi devrediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'yi milletin kurduğunu vurgulayan Demiröz, görevi devrettiği Ahmet Baha Öğütken ile AK Parti İstanbul Fatih İlçe Başkanlığında 10 yıl birlikte çalıştıklarını söyledi.

Vedat Demiröz, şunları kaydetti:

"Beraber 4 yıl milletvekilliği yaptık, Plan ve Bütçe Başkanlığında. Daha sonra 3 yıl Sağlık Bakan Yardımcılığı yaptı. Genel Merkezimizde partinin organlarında görev aldı. Deneyimli, mali müşavir, güvendiğimiz, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bu nedenle ben gönül huzuruyla görevi devrediyorum. Biraz hassas bir başkanlık ama bunu en iyi şekilde yapacağına eminim."

AK Parti İdari ve Mali İşler Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Baha Öğütken ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Öğütken, görevi Vedat Demiröz'ün elinden almanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Başkanıma teşekkür ediyorum, 10 yıl önemli hizmetler verdi. Bu hassas görevi çok iyi başardı. Bundan sonraki hayatında ve siyasi hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde kendisini göreceğimizi düşünüyoruz. Hep birlikte milletimizi, ülkemizi ve mazlumları daha iyi bir noktaya taşıyabilecek bir Türkiye için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar peşinde, arkasında, yanında olacağız."

  • AK Parti
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