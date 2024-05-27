AK Parti'de yeni yol haritası kampta çizilecek

AK Parti, seçim sonuçlarını masaya yatırmak için 31 Mayıs-2 Haziran'da kampa girecek. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılacağı kampta hem seçim sonuçları değerlendirilecek hem de değişim süreci ele alınacak.

AK Parti'de istişare ve değerlendirme toplantılarının tarihleri belli oldu. Değişim sürecinin ele alınacağı kamplardan ilki 31 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında, milletvekilleri ile Kızılcahamam'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partide köklü bir değişikliğe gitmeden önce süreci milletvekilleri ile değerlendirecek.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti grubunun Meclis'te daha etkin rol üstlenmesini isteyen Erdoğan'ın, vekillerinden 'disiplin içinde' çalışmalarını istemesi; başta kendi seçim bölgeleri olmak üzere sahayı ihmal etmemeleri ve yerel seçimde tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin gönlünün yeniden kazanmaları için talimat vermesi bekleniyor.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ile Hazine ve Maliye bakanlarının da kampta sunumlar yapması planlanıyor. Milletvekilleri kamp süresince özellikle bölgelerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını kabine üyelerine anlatacak. Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat Başkanlığı da kampta değerlendirmelerde bulunacak.

VERİLEN VAATLER MASADA

Meclis çalışma takvimi kampın önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'de bir diğer istişare ve değerlendirme toplantısı ise 1-2 Temmuz tarihinde belediye başkanlarıyla olacak. Seçim beyannamesinde verilen sözlerin ele alınacağı kampta, merkezi yönetimle yerel yönetimlerin iş birliği içinde çalışmaları istenecek. İlk kez seçilen belediye başkanlarına ise ayrı bir başlık açılacak. Seçim sonuçlarına yönelik analizler çerçevesinde yeni yol haritası çizilecek. Sonrasında ise gözler, değişim için kongre sürecine çevrilecek.