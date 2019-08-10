AK Parti’de hassasiyet ve yenilenme delegeden başlayacak

Kongre sürecinin ilk aşamasını oluşturan delege yazımına Eylül ayı sonunda başlanması bekleniyor. Delegelerin belirleneceği yasal kriterler hem siyasi partiler yasası, hem de parti tüzüğü çerçevesinde belirlenirken, Genel Merkez de, delege yazımında uyulması gereken kriterleri belirleyerek tüm teşkilatlara gönderecek. Başkan Erdoğan’ın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) son toplantısında delege yazımı sırasında bir başkasının küstürülmesine yol açacak yöntemlerden uzak durulması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

AKRABA YASAĞI UYGULANACAK

Belirli oranda kadın, belirli oranda genç ve belirli meslek kotalarının olacağına ilişkin delege kriterleri, yine Genel Merkez tarafından belirlenerek tüm teşkilatlara gönderilecek. Kriterler arasında yine “akraba yasağı” yer alacak.En büyük risk olarak görülen, herhangi bir ilçe başkanı, ya da parti yöneticisinin yakınlarının ya da kendisine bağlı çevreden birilerinin delege yazılması olayına dikkat edilecek. AK Parti’nin son MYK toplantısında, yazılan delegelerle yüzyüze görüşmelerin yapılması görüşü ağırlıklı olarak değerlendirildi. Tıpkı Belediye Meclis üyelikleri için teşkilatlarca belirlenen isimlerin, Genel Merkez’den gönderilen genel başkan yardımcıları tarafından mülakata alınması gibi bir yöntemin uygulanması üzerinde duruldu.

SOSYAL MEDYA TARAMASI

Kişilerin en genel anlamda nasıl bir siyasal duruşa sahip oldukları, çevrelerinde nasıl biri olarak tanındıkları, sosyal medya hesaplarının incelenmesi gibi basit ama kişi hakkında görüş sahibi olma konusunda etkili olabilecek yöntemler uygulanacak. Buna göre delegeler belirlenmeden önce mutlaka Genel Merkez teşkilat başkanlığı tarafından bir gözden geçirme söz konusu olacak. Genel Merkez, teşkilat başkanlığı yöneticileri tarafından tüm illerde kriterlere uyulup uyulmadığını bu yolla denetleyecek.