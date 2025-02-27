28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve tarihe darbe olarak geçen sürecin üzerinden 28 yıl geçti.

Söz konusu sürece ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Aslına bakarsanız, 28 yıl bayağı uzun bir süre ama, 28 Şubatçıların beklediği kadar uzun bir süre değil, şükürler olsun ki öyle olmadı." ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Bu zihniyet, tüm bileşenleriyle çok kısa sürede, AK Parti iktidarları sayesinde, Cumhurbaşkanı'mızın kurduğu irade ve onun arkasında teşkilatlarımız ve milletimizin verdiği destekle 28 Şubat'ın etkileri, bugün itibarıyla neredeyse tamamıyla ortadan kaldırıldı. Milletin üzerine kurulmak istenen vesayet düzeni çökertilmiş oldu." diye konuştu.

- "BU ÜLKENİN MUHAFAZAKAR İNSANLARINI TOPLUMDA SİNDİRMEYE YÖNELİK BİR DARBEYDİ"

Ülkede 60'larda, 70'lerde, 80'de darbe denemelerinin, gerçeklemiş darbelerin, muhtıraların olduğunu anımsatan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"28 Şubat, o darbecilik zihniyetinin canı istediğinde demokrasiye istediği şekilde müdahale edebileceği inancıyla yapılan bir darbe çeşididir. Milli Güvenlik Kurulu'nda seçilmiş hükümeti sıkıştırarak, onu çeşitli kararları imzalamaya ikna ederek, tehdit ve şantaj yoluyla... Milletvekillerini çeşitli partilerden diğer partilere aktararak, onları çeşitli yöntemlerle başka partilere geçirerek, seçilmiş hükümeti düşürmeye yönelik operasyonlar ve sonrasında bu ülkenin dindar, muhafazakar insanlarını toplumda sindirmeye yönelik, onların eşit vatandaş haklarını kullanmasını engellemeye yönelik bir operasyon, bir darbeydi. Bu darbe öylesine derin bir şekilde planlandı ki insanların üniversitelere gitmeleri özellikle engellenmek istendi. Kadın öğrencilerin başörtüleriyle üniversiteye gitmelerini engellediklerinde, bir nesli kırmış olacaklarına inanıyorlardı."

- "28 ŞUBAT'I DA DOĞURAN DARBECİLİK ZİHNİYETİ TASFİYE EDİLDİ"

Meslek liseleri veya imam hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin, üniversiteye girişlerinin engellenmesinin de benzer bir inanışın ürünü olduğunu vurgulayan Yalçın, AK Parti iktidarlarının, bu vesayet mekanizmalarıyla uzun süre mücadele ettiğine, her birinde adım adım ilerlemeler kaydettiğine dikkati çekti.

1960 darbesinden bu yana, devletin içerisine yerleşmiş vesayetçi zihniyetin çeşitli kurumlarıyla beraber, AK Parti iktidarları tarafından tasfiye edildiğini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihimizde, hiçbir iktidara nasip olmayan bir başarıyı AK Parti yakaladı. AK Parti iktidarları sayesinde, sadece 28 Şubat, 28 Şubat'ın etkileri tasfiye edilmedi; 28 Şubat'ı da doğuran darbecilik zihniyeti tasfiye edildi. Bugün, özellikle 15 Temmuz'un arkasından hepimiz dönüp baktığımızda, artık Türkiye'nin darbelerle karşılaşma ihtimalinin çok daha düşük olduğu, darbeciliğin Türkiye'de artık kolay kolay gerçekleştirilemeyecek bir şey olduğunu gördüğümüz bir düzleme geldik. Bu da demokrasimiz için, insan hak ve hürriyetleri için en önemli gelişmelerden bir tanesidir. AK Parti iktidarlarının, 22 yıldır bu ülkeye kazandırdığı çok şey oldu, ama bunların başında darbecilikle mücadele ve vesayet mekanizmalarının çökertilmesi geldi. 28 Şubat, bu açıdan AK Parti içinde son derece önemli bir tarihe işaret ediyor."

28 Şubat darbesinin sadece muhafazakarların hayatında devlet ve kamudan dışlanmak değil, toplumsal dışlanmayı da hedefleyen bir darbe biçimi olduğuna işaret eden Yalçın, insanların zihinlerinde birçok darbeden bile yoğun bir etki bıraktığını söyledi.