AK Parti'den 6'lı masaya ''evcilik oyunu'' benzetmesi

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınların, hayata düzen verdiğini söyleyen Aydemir, "Türk toplumu dünyada nizam veren bir pozisyon almışsa bu kadınlarımız sayesinde." diye konuştu.

Kadınların siyasette de yer aldığını, çok sayıda kadının siyasete değer kattığını dile getiren Aydemir, "siyaseti hercümerç eden kadınların da bulunduğunu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in onlardan biri olduğunu" belirtti.

Akşener'in altılı masaya yönelik sözlerinden rücu ederek tam tersi bir hale geldiğini söyleyen Aydemir, "Dün bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Akşener, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı açıklanırken yüzünüz asıktı. Buna ne diyeceksiniz?' sorusuna, 'Hayır, ben deprem zemininde nasıl gülebilirim?' diyor. Hemen ardından kahkaha tufanı atıyor. Samimi olmayınca Cenabıhak da böyle afişe ediyor. Samimi olmak lazım. Kadınlarımız mübarek, çok özel ama siyasi zeminde bazen bu neviden arızalı tipler çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi seçmeninin yüzde 90'ının, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun durduğu yerde olmadığını belirten Aydemir, "Onlar, LGBT'cilerle yürümezler. Onlar, İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında durmazlar. Ben bunu biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yöresinde olanlar, 'İlk yapacağımız şeylerden biri İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmektir.' diyor. Öyleyse Saadet Partisi seçmeni bunu yapmayacaktır. Tıpkı İYİ Parti seçmenleri gibi. İYİ Parti seçmenlerinin de kahir ekseriyeti bu devleti 'terörist' diye tarif edenlerle yol yürümezler. Seçmenleri, bunlara seçimde sukutu hayal yaşatacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı yardımcılığı ve milletvekilliği paylaşımları yapıldığına da değinen Aydemir, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilen belediye başkanlarına bakın. İcraat olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ne yapmış da bunları cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklar? Size düşen, 'Bulunduğunuz yeri düzgün hale getirin, işinizi güzel yapın, belediyeleri düzgün idare edin.' demek. Bunu söylemiyorlar tam tersine bir de cumhurbaşkanı yardımcılığı vereceklermiş. Şu hale bakın. Bu milleti ne kadar hafife alıyorlar. Bunlarda samimiyet yok, yalnızca bireysel paylaşım var. Bu millete dönük en küçük hizmet kırıntısı yok. Böyle olsa depremi yaşıyoruz, on binlerce insanımızı kaybettik, milyonlarca insanımız yuvasından oldu. Bugüne kadar bir tanesinden somut proje duydunuz mu? Yok. Çünkü bunların yapacakları bir şey yok."

Altılı masayı eleştiren Aydemir, "Bunlar adeta çocukların evcilik oyunu var ya evcilik oynar gibiler. Masa kuruyorlar, en nihayetinde kurdukları masanın adını da kendileri tarif ettiler: 'Kumar masası.' Kumar masasının etrafında bireysel ne elde edebilirimin peşindeler. Bunların maskesi nasıl düşecek, makyajları nasıl akacak ve birbirlerine nasıl düşecekler hep beraber göreceğiz. Çünkü bunların millet diye bir dertleri yok." ifadelerini kullandı.