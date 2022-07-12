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Politika

AK Parti'den AİHM'in Osman Kavala kararına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Osman Kavala kararını 'haksız ve hukuka aykırı' olarak nitelendirdi.

AA12 Temmuz 2022 Salı 14:13 - Güncelleme:
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Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk yargı makamlarının, AİHM'in Kavala hakkında verdiği 10 Aralık 2019 tarihli kararını uyguladıklarını defaatle belirtmiş olmalarına rağmen, "Türkiye'nin, mahkeme kararına uymadığına" yönelik AİHM Büyük Daire kararının, haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, AİHM kararlarına uyma oranı en yüksek ülkelerden olduğunu kaydeden Tunç, üye ülkelerin AİHM kararlarını icra oranı yüzde 80,20 iken Türkiye'nin icra oranının yüzde 87,98 olduğunu, diğer kararların icra sürecinin ise devam ettiğini aktardı.

Yılmaz Tunç, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"AİHM Büyük Daire gündeminde Kavala dosyasından çok önce derdest 22 dosya bulunmasına rağmen Kavala dosyasının öne çekilmesi; AİHM'in tarafsızlığını ve güvenilirliğini zedeleyen bir durumdur. Kavala davası ile ilgili ihlal kararı yerine getirilmiş olup tutukluluğa ilişkin derdest dava hakkında AİHM'in ihlal kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle AİHM Büyük Daire Kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46/1 maddesine aykırı bir karardır."

  • AK Parti Grup Başkanvekili
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  • osman kavala

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