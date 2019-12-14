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AK Parti'den Akşener'in 'yeni partilere vekil veririm' açıklamasına sert tepki: Milletin iradesi kimsenin tekelinde değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Yeni partiler vekil isterlerse veririm' açıklamasıyla ilgili 'Türk siyasetinde bir bidat adeta oluşturdular. Bu, ‘kiralık vekil’ çok çirkin bir ifade farkındayım. Milletin iradesi kimsenin tekelinde değildir' değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal katıldığı canlı yayında, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Yeni partiler vekil isterlerse veririm" açıklamasına tepki gösterdi.

Ünal şöyle konuştu: Türk siyasetinde bir bidat adeta oluşturdular. Bu, 'kiralık vekil' çok çirkin bir ifade farkındayım. Milletin iradesi kimsenin tekelinde değildir. Siz parti içi demokrasiden bahsedeceksiniz, millet iradesinden bahsedeceksiniz. Sonra milletin iradesiyle CHP'den ya da İYİ Parti'den seçilmiş vekilleri kiralayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki demokrasiyi güçlendirmek için bunu yapıyoruz. Kusura bakmayın, buna kimse inanmaz. Milletin iradesi ile seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez. Gönderiyorlarmış, hayrını görsünler. İşin siyasal ahlakı, siyasi etiği budur. Milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi kutsaldır. O milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi, bir genel başkanın talimatı ile bir başka siyasi partiye gönderilmez. Seçmen seçseydi onları seçerdi.

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